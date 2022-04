Gilles WAGNON

TOOFOOT SAS

Création : Aout 2007

Co-fondateur

Editeur de solutions Internet dédiées a l'univers du sport (Gestion d'equipe)

WWW.toofoot.com



WEEPLAY SARL

2007-2010

Co-fondateur

Distribution France des produits sportswear développés par SARRAGAN AG (Filiale ADIDAS) exploitant en "marque blanche" les partenariats Football européens de la marque (Olympique de Marseille, Equipe de France,...)vers les réseaux spécialistes sport et grande distribution



KOROIBOS SA

2001-2006

5 Ans Directeur général co-fondateur société KOROIBOS

- Agence conseil en Marketing sportif

- Institut de formation au management et efficacité personnelle par le sport de de haut niveau



RENAULT SA

1990-2000 (dont 1995-1997 congés formation)

10 ans au sein RENAULT SA (Environnement après vente)

- Chef de groupe Marketing accessoiries automobile marché France

- Assistant directeur Qualité et services France

- Chef de produit gamme produits atelier / Motrio

- Responsable promotions France / Editions commerciales



Mes compétences :

Automobile

Business

challenger

Commercial

Création

Distribution

Distribution Automobile

Entertainment

Entrepreneur

Football

Internet

Intrapreneur

Marketing

Média

Sponsoring

Sport