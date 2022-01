Bonjour,



Relectrice-correctrice, secrétaire de rédaction free lance, je collabore régulièrement avec les maisons d'édition, les rédactions, les agences de communication éditoriale, les annonceurs, les institutions, les musées, les universités, les scénaristes/auteurs ou encore les éditeurs indépendants

(ACTUS, CorrectMot, LEN Médical, Musées d'Angers, Turbulences Presse, Sextant, Locteam Barcelone, Phototech, WWF France, F. BACON MB Art Foundation, Université de Poitiers, La Monnaie de Paris, Editions Ouest-France, Rolling Stone Magazine, Fitness Challenges Magazine, Coachs Challenges Magazine, BETC, IAC Editions d'Art / Ceysson éditions d'Art / Fabelio)



Relecture, correction, réécriture de manuscrits, romans, prix littéraires, livres illustrés, beaux livres, catalogues d'exposition, livres pratiques, magazines, articles, magazines internes, brochures, newsletters, scénarios, contenus éditoriaux de sites Internet, rapports annuels, mémoires, thèses, etc.



Vous trouverez ci-après un lien vers mon curriculum vitae détaillant mes missions de façon plus précise au sein de chacune des sociétés.



http://www.carine-eckert.com/



N'hésitez pas à me contacter pour vos projets et besoins de collaboration !



Bien cordialement,



Carine ECKERT



Mes compétences :

Correctrice

Rédaction

Secrétaire de rédaction