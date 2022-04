Fabienne MARION

Journaliste particulièrement polyvalente grâce à mon parcours professionnel, je suis passionnée par l'information. J'aime les défis - les challenges.

Mon job : repérer les innovations et les signaux des changements là où ils se trouvent, les nombreuses mutations de notre époque pour favoriser et optimiser la concrétisation des idées et leur mise sur le marché.

J'ai lancé en 2011 UP' Magazine qui est le magazine de l'innovation visant à éclairer les défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux, à travers dix thèmes choisis traduisant une ligne éditoriale exigeante : Anticiper, décrypter, évoluer, oser, rêver, stimuler, alerter, inventer, révéler.

Mieux comprendre les défis du monde d'aujourd'hui et du futur, c'est le fruit quotidien d'un vaste éventail d'informations, de reportages, d'interviews sur le secteur de l'innovation ; c'est un outil au service de la réflexion stratégique et de la prospective adressé à tous les fans de l'innovation, observateurs, utilisateurs ou acteurs publics et privés nationaux et internationaux..



Mes compétences :

Médias

Innovation

Design

Culture