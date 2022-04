Claire FRICOU

Longtemps intérimaire je suis aujourd’hui à la recherche de la société dans laquelle je pourrais m’investir à long terme. Je suis ouverte à toute proposition de poste d’assistanat qui me permette d’exercer mes compétences tout en me rendant utile au développement de l’entreprise.



Mon emploi idéal : Un poste où je serais multitâches, où dirigeants et chefs de services s’appuieraient sur moi pour le bon fonctionnement administratif, juridique et commercial de leur service. Dynamique, j’aime bousculer la routine en ayant des missions variées.



Persuadée qu’à plusieurs on est plus fort, j’aime les équipes soudées, où l’entraide, entre services et collègues, permettent d’améliorer le travail de chacun tout en faisant progresser l’entreprise. Convaincue que l’humain est au cœur des réussites entrepreneuriales, je souhaite un métier où je serai au contact des collaborateurs, mais aussi des clients et éventuellement des fournisseurs et prestataires.



Ce qui me caractérise : Rigoureuse, organisée, j’aime avant tout me sentir utile.

Curieuse, passionnée par la culture internationale et les mondes de la communication et du web, par l’innovation technologique, j’aime en apprendre toujours plus. Ainsi, un poste dans le secteur des relations international, du tourisme, des nouvelles technologies mais aussi de l’industrie me plairait particulièrement.

Mon goût de l’informatique m’amène à vite maîtriser de nouveaux logiciels et mes études m’ont donné de bonnes capacités rédactionnelles.



Enfin, au-delà de l’ouverture d’esprit qu’ils m’ont apporté, mes multiples voyages m’ont appris à parler couramment l’espagnol et l’anglais international. Ils m’ont aussi rendu adaptable et résistante aux situations de stress, capacités renforcées par mes diverses expériences professionnelles.



Mes compétences :

Rédaction web

Microsoft Office

Tourisme

Voyage

Accueil

Adobe Dreamweaver

Travail en équipe

Mise en page

Adobe Photoshop

Rédaction

Négociation

Adobe InDesign

Secrétariat

Facturation

Community management

Classement

Gestion de la relation client

standard

Gestion des stocks

Rigueur