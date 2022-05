Vincent CHAUDEL

En 2001, j'ai monté l'expertise Sport au sein de Deloitte France.

EN 2003, lors les activités de conseil de Deloitte France sont devenus Ineum, j'ai pris en plus de l'animation de l'équipe de conseil en sport, la responsabilité de l'équipe communication / marketing. De 2003 à 2008, j'ai donc géré le lancement de la marque Ineum, l'intégration à MCG et l'absortion de Parson Consulting.

En septembre 2010, j'ai repris la Communication et Marketing France, ainsi que la Communication Interne Globale dans l'optique de préparer la fusion avec KSA.

Désormais, j'ai en charge la Communication Interne Globale de Kurt Salmon, la Communicaiton Europe et le Marketing France ... tout en restant expert sport.

Last but not least, j'ai le plaisir d'assumer depuis 2009, la vice-présidence de Sport & Citoyenneté, principal think tank européen dédié au sport.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Relations Presse

Marketing