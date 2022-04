Daniel WALTER

Après 15 ans d'activité de syndic de copropriétés, je souhaite spécialiser mon parcours professionnel dans le domaine du logement social qui correspond mieux à mes valeurs personnelles (je suis bénévole dans une association d'aide aux personnes en difficultés et cela m'apporte beaucoup).

Mon activité préalable dans le milieu du crédit et du contentieux bancaires (14 ans) me permet d'avoir une approche complète du public visé et de ses problématiques.

Enfin, mon âge (57 ans) et l'expérience de vie qui y est attachée sont un atout pour exercer ce métier de façon responsable et engagée.