Daniel WALTER

Ingénieur méthodes expérimenté, dynamique et passionné, avec une approche technique axée sur les résultats. Expérience professionnelle couvrant totalement le cycle de vie produit/processus (R&D, industrialisation, et amélioration continue). Approche orientée qualité, coût, délai.

Expérience prouvée en tant que chef de projet dans un environnement recherche et développement : savoirs faire en direction d’équipe, gestion de budgets, et relation clients.



Ingénieur diplômé de l'Institut Français de Mécanique Avancée avec distinction du jury (2013).

Accrédité Lean Six Sigma Green Belt avec Rolls-Royce plc.

Chef de projet certifié PRINCE2®.

Anglais bilingue et binational (nationalités : française + britannique).

Allemand parlé et écrit.



Depuis février 2020, j'ai pris la décision de transmettre mes savoirs faire aux nouvelles générations d'apprenants du domaine technique. Je travaille maintenant en tant qu'enseignant en génie mécanique dans un lycée techniques pour les cursus de niveau bac à bac+2.

Je considère cette expérience partie intégrante de mon parcours de développement pour devenir un ingénieur équilibré aux compétances tant techniques qu'humaines. C'est une occasion unique de développer des compétences transférables en enseignement, encadrement et mentorat, qui ajoutent une belle corde à mon arc d'ingénieur technique au sens aigu des affaires.



Mes compétences :

Ms office

Lean Manufacturing

SPC

Amélioration continue

Process

Manufacturing

Industrialisation

TPM

AMDEC/FMECA

Métrologie

Six Sigma

Maîtrise statistique des procédés

Six Sigma Green Belt

Minitab

Métallurgie

Matériaux

Fonderie

Project Management Office