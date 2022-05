Raphaël PERRARD

SA PRÉSENTATION



Je suis actuellement en CDI chez Bardot Group en tant que Project Engineer.



Entre octobre et Mars j'ai été missionné aux Emirats Arabe Unis afin d'assurer la production et la logistique de notre projet sur place. J'ai par la suite effectué une mission de 2 mois à Houston afin d'assurer le suivi de mon projet. Le but étant à termes d'être détaché aux Etats Unis afin de développer la structure Bardot Group aux Etats-Unis et de représenter le point de contact Projet sur place.



Mes compétences :

Procédés industriels

Négociation d'affaires

Gestion de projet

Logistique

Relation Clients/Fournisseurs

Mécanique générale

Achats

MES

ERP

Lean Six Sigma