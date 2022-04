9 ans d'expérience dans le secteur agro industriel comme adjoint en fabrication,responsable électricien chargé du réseau et maintenance industrielle pendant la production,pour l'usine à sucre et la distillerie.

Suivi une formation chez SHNEIDER RDC pour les variateurs de vitesse et DEMARREURS PROGRESSIFS.





Mes compétences :

Automates programmables

Electricité

Études qualitatives

Ethernet

Informatique industrielle