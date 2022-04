Mr. Daniel WEBER, homme passionné et persévérant, a pris conscience, depuis une vingtaine

d’années déjà, de l’importance de consommer des produits sains.

Ainsi il décide en 1993 de créer et de diriger la S.A.R.L ECOFA (L’Ecologie Familiale) qui distribue sur l’ensemble de la France par l’intermédiaire de la vente par correspondance et par un système de revendeurs répartis en secteurs géographiques des produits haut de gamme entièrement naturels pour un habitat sain.

L’entreprise ECOFA se situe au centre de l’Alsace à Dambach-La-Ville.

ECOFA a pour objectif, en accord avec sa démarche écologique et son éthique d’entreprise citoyenne de promouvoir des produits et matériaux naturels de qualité afin de tendre vers des habitations de plus en plus saines à vivre par souci d’apporter aux personnes un mieux être au quotidien.

Notre environnement est de plus en plus pollué, nos produits de consommation sont de plus en plus douteux et certains représentent un risque important pour notre bien être et l’avenir de la planète.

C’est pourquoi ECOFA propose une gamme complète de produits naturels pour un habitat sain représentant des alternatives durables, performantes et respectueuses de l’environnement. ( Produits cyclables )

ECOFA, depuis maintenant près de 20 ans, répond à une demande de consommateurs sans cesse croissante en diffusant des produits sains mais aussi de très haute qualité afin de créer ou transformer leurs habitations en des lieux de plus en plus harmonieux et qui laissent respirer ses occupants.

