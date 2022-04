Daniel-Wei FENG

Mes 20 ans d’expériences dans la gestion et le marketing au sein des diverses sociétés en France et en Chine m’ont permis d’accroître mes capacités d’analyse, d’adaptation et de résolution des problèmes, de coordination entre des différents services dans une société.



Notamment depuis l’octobre 2005, je m’occupe le poste de directeur commercial au sien de la société KANGNAI France (le groupe KANGNAI chaussure est l’une des plus grande entreprises de chaussure de luxe en Chine). Jusqu’au février 2007, nous avons réussi à développer 5 magasins franchisés et une trentaine de points de ventes dans des grands centres commerciaux en France.



Depuis août 2007, Je m’occupais le poste de directeur régional King-jouet Chine. Jusqu'au janvier 2009, nous avons ouvert 4 grands supermarchés de jouet dans les centres Carrefour à Shanghai.



Je cherche aujourd’hui à élargir mon expérience dans le domaine du management . A cet effet, Je désir vivement de mettre mes compétences et énergies au service du développement d’une entreprise francophone entre la Chine et la France.



Et mon bon niveau français serait un atout supplémentaire pour faciliter une entreprise française de travailler en Chine ou les majoritaires de collaborateurs ne parlent que l’anglais.



Je cherche un poste de manager ou directeur régional dans le marketing ou le développement du marcher.