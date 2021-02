Corinne LAMOINE*

Je suis dîplomée des beaux arts de paris .je possède également une licence d'arts plastiques.

Je suis artiste peintre et expose régulièrement.

Mon travail personnel me permet de rester en contact permanent avec la peinture,et de pouvoir enseigner avec une réelle expérience pratique.

Actuellement j'enseigne en entreprise chez SANOFI - AVENTIS

Les salariés peuvent béneficier de cours de dessin et de peinture et ainsi de se plonger dans le monde de l'art



Mes compétences :

Art

art et culture

Culture

Enseignement