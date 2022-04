Jessica WAYAR

Passionnée pour l'Art -l'expression , je peins en autodidacte surtout , appart fait quelque stages ici et là .,l'Art Digital comme les graphisme j'ai l'appris pratiquant. Des nuits blanches pour arriver à comprendre les logiciels de Corel paint shop ,ensuite les pro- ..breff, c'est pas de tout repos non, plustôt de la passion ,m'acharner jusqu'y arriver ,mon idée vouloir exprimer tout le sens de mon inspiration/ idée une fois fini, c'est come réaliser un petit rêve ..:-). L'art c'est la poésie en silence et surtout , une vie des créations que donnent du sens à la vie,à mon humble avis .

Maintenant, l'art est devenue mon moteur ma seconde peau , pour différents raison et c'est ainsi .



*Après avoir fait quelques expositions et depuis quelques années ,ici et à l'étranger je suis côté Drouot malgré tout,donner un prix à le fruit de nos efforts et le faire expertiser nous éclaire ok, mais encore ... Je participe dans des causes Humanitaires, c'est pas du refus offrir une de mes toiles pour certaines causes surtout celle du Cancer, et maladies de la vue surtout.

*Le lien de ma Page d'évents en tant que Coordinatrice -représentant du MoA ( muséé of ameriques ) mon travail depuis un certain temps .

Le lien, https://www.facebook.com/SelectedEventsartotal - vous pouvez trouver le lien de mon journal et albums de mes peintures / séries dans la page du profil en clikant simplment mon nom ,bon visite merci et peu -être à bientôt





Mes compétences :

Coordinatrice d'éxpositon artistique

Humanitaire

Collectif d'aristes

Expos -coordinator Usa / France

Projets artistiques