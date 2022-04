Professionnel,indépendant et consciencieux,je suis spécialisé depuis plus de 20 ans dans le transport de personnalités ( direction,particulier,ministère ...) Mes atouts, ma disponibilité et ce 24/24 et 7 jours sur 7. Non fumeur,discret,je suis également d'excellente présentation. je me charge pour vous,après communiqué de votre programme,de divers impératifs réservation d'hôtels,restaurants,je sais m'adapter à vos exigences,c'est pourquoi,je suis disponible même à l'étranger. Un contrat longue durée est d'ailleurs possible .le véhicule une Mercedes classe E 300 Hybride mis à votre disposition est 100% écologique,équipé de la toute dernière technologie en matière de climatisation ,GPS dernière génération, vous pouvez aussi apprécier son confort qui vous assurera une liberté de mouvement très pratique pour le travail . Ainsi vous serez toujours opérationnel,le prix de ma prestation journalière sera de 60 euros de l'heure .dans l'attente de vous rencontrer,je vous prie d'agréer,Madame,Monsieur,mes salutations distinguées Daniel Welter



Mes compétences :

Chauffeur