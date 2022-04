Daniel WILLAUME

D'un tempérament sociable, je m'intègre parfaitement dans un nouvel environnement collaboratif. Je suis à l'écoute des consignes et suis force de préconisations. Je peux travailler en toute autonomie et je n'hésite pas à m'investir pour parfaire mes connaissances afin d'être apte à fournir mon énergie au profit de la structure dans laquelle j'évolue. Je sais parfaitement mettre mon expérience au profit du groupe. Véhiculer une bonne image de l'entreprise est pour moi un élément indissociable de ma personnalité. Rester simple et efficace telle est ma devise. Ouvert d'esprit, les nouvelles technologies m’intéressent beaucoup. Découvrir, comprendre et assimiler sont des points forts que je cultive.

Le travail bien exécuté et la bonne humeur ne sont pas incompatibles, j'en suis garant !



Mes compétences :

Management opérationnel

Encadrement

Support client

Support informatique

Formation informatique

Support technique

Apple iOS

Microsoft Windows

Microsoft Office

HP Hardware

Printer Hardware

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 8

Dell Server Hardware

Cisco Switches/Routers

ARS

Protocole TCP/IP

Windows 10

Teamviewver, UVNC