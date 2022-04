Daniel WIZMAN

Histoire

Dès 1979, Bloudex entre dans le monde de l'import et la diffusion à l'échelle nationale de produits de vidéosurveillance, et ce en exclusivité par le biais de notre marque Optec et Dexvision.

Spécialité

Nous avons acquis une expérience dans la vidéosurveillance reconnu par nos partenaires clients. Les dernières innovations HD-SDI et IP, vous ouvrirons des nouvelles perspectives dans l'univers de la sécurité. Notre service technique vous guidera dans les différentes étapes.

Relation Client

Un seul numéro pour nous joindre 033 (0) 1 48 05 12 12, vous serez automatiquement dirigé vers le service concerné. Notre service communication se charge a vous tenir informé des dernières nouveautés.

Des devis sur étude de vos besoins

Nous effectuons une étude minutieuse du cahier des charges de nos clients, afin de leurs fournir un devis correspondant aux engeances attendu. Nous nous engageons a vous accompagner lors du choix de votre solution de vidéosurveillance.

Toujours à votre écoute

Nous sommes joignable sur un même numéro de téléphone et ce pour toute question technique ou commerciale. Nous répondons a vos questions et nous vous garantissons une assistance technique téléphonique gratuite pour vous guider pas-à-pas lors de la configuration