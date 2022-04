Dan WIZMAN

Après avoir passé plusieurs années dans la gestion d’actifs au service de la clientèle privée et professionnelle, j'ai fondé en 2012 le cabinet de conseils en gestion de patrimoine INTEGRITY.



Au travers d'une analyse transversale, je suis amené à conseiller mes clients dans les domaines de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et de la fiscalité.



J'exerce mon expertise essentiellement auprès de professions libérales, de dirigeants d'entreprises, de cadres dirigeants, de sportifs et des non résidents.



Mes compétences :

Asset management

Banque privée

Gestion d'actifs

Finance

OPCVM