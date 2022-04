Daniel WOLFFER

Je suis actuellement Chargé de Maintenance Informatique en Lycées au sein de la Région Grand Est. Je m'occupe de 2 lycées, ce qui représente environ 900 à 1000 postes de travail et une vingtaine de serveurs sous Windows Server 2003, 2008 et 2012, Linux, ainsi qu'un réseau composé de switchs HP Procurve, A5500, stacks et vlans.



Un de mes projets futurs est de monter mon niveau de diplôme vers BAC+3 puis 4 en VAE puis cours du soir, et à terme, pourquoi pas, de m'orienter vers la formation dans mon métier.



J’ai eu l’opportunité de mener un contrat en alternance entre le CESI EST de Lingolsheim, et Alcanet SAS France. Dans ce cadre j’ai pu découvrir ce qu’est un service informatique dans une grande Entreprise. Que ce soit le travail récurrent ou les projets, j’ai réussi à mener à bout les tâches qui m’ont été affectées, et notamment le projet de renouvellement de toute l’infrastructure réseau.



L’informatique est plus qu’un métier pour moi, je suis motivé et curieux.

C'est d'ailleurs cette passion qui m'a amené à créer et à m'occuper pendant quelques années et bénévolement du site web du CSGSA, club de patinage de Strasbourg dont je suis membre, constitué d'un portail joomla modifié et d'un outil de gestion des licenciés créé sur mesure en html php mysql, installé sur une plateforme Debian.



******



Je dispose de compétences complémentaires dans les domaines suivants :



- Informatique Technique :

Windows Server 2003, 2008 et 2012;

Technique des réseaux des grandes Entreprises (fibre-cuivre, coeur de réseau, spanning tree, vlan, stack);

Maintenance et administration de parc de PC (XP, Seven, Win10, déploiement, inventaire);

Sauvegarde (Backup Exec, Rsync, Sauvegarde Windows 2012 sur NAS QNAP et lun iSCSI, DFS);

Virtualisation (HyperV, replicas);

Achat et vente de produits informatiques;

Montage de PC;

Création de site web (html php mysql, cms).



- Enseignement :

Initiation à la bureautique pour des personnels de collège;

Production de supports de cours.



- Support client :

Résolution d'incidents, gestion des priorités;

Suivi réseau de déménagements de personnes.



- Projet :

Renouvellement de l'infrastructure réseau (Alcatel);

Restructuration de site (infra réseau);

Renouvellement des serveurs WIndows 2003 vers 2012 HyperV avec machines virtuelles Windows Server 2012 (Migration AD, DHCP, DNS, Données, Imprimantes, Services divers).



- Sport et loisir :

Technique des patinoires (Affutage, mise en glace, réfection de glace, réglage compresseurs);

Intervention dans l'enseignement du patinage artistique pour des écoles et club.



******



Langues :

- Anglais : professionnel et lecture régulière

- Allemand : scolaire et parlé régulièrement



Mes compétences :

Administrateur réseau

Alcatel

Danse

Informatique

Linux

Maintenance

Maintenance & Support

Patinage artistique

Réseau informatique

Support