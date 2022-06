Pierre KLINGER

Je suis actuellement chargé de mission Participation des jeunes à la Ville de Schiltigheim avec comme fonction la coordination du Point Information Jeunesse et celle du Conseil municipal des jeunes. En fin de contrat prochainement je recherche un poste de conseiller pédagogique, de conseiller en formation ou chargé de projets socioéducatifs.



Je dispose de capacités d adaptation et de polyvalence liées tant à mon cursus universitaire et à mes centres d intérêts variés qu à mon parcours professionnel ou associatif.



Après une faculté en histoire à Strasbourg (suivie jusqu'à la maîtrise) et une tentative au CAPES en 2006, j ai effectué un volontariat de solidarité internationale (VSI) de deux ans à Madagascar en y occupant la fonction d enseignant du primaire et de responsable pédagogique dans une structure de 25 élèves ainsi que celle de professeur de français dans un orphelinat.



De retour en France j'ai passé un master de sciences humaines intitulé "Education,formation communication, mention apprentissages et médiations" à l'université de Strasbourg tout en travaillant comme recruteur de donateurs pour ONG Conseil. Durant ce master, j ai effectué un stage de fin d'étude à l Ecole de Management Strasbourg. Stage durant lequel j ai eu à résoudre des problèmes techniques concernant les matrices d'allignements des "learning outcomes" nécessaire à l obtention de l accréditation AACSB.







Mes compétences :

Rédacteur

Formateur

Enseignant

Polyvalent

Polyglote