Sonia BAFOIL - MONS

Bonjour,

après quelques années d'enseignement et un congé parental, passionnés par les livres, et conscients de l'importance de la lecture, et de la liberté que cela apporte, nous avons décidé de créer, mon époux et moi, nos bouquineries en lignes, sur différentes plateformes de vente déjà existantes, et de proposer toutes sortes de livres: romans, policiers, scolaires, théâtre, livres d'arts, rares illustrés, thématiques spécialisées, pour adultes, ou encore pour la jeunesse... ainsi que des partitions, pour différents instruments, et différents niveaux...

Nous expédions vers le monde entier, et recherchons la qualité, l'efficacité et la rapidité!

Pour des raisons d'écologie, nous emballons les envois dans de la publicité, recyclage de nos cartons, nos papiers, et n'utilisons le bulle en plastique que lorsque l'envoi dépasse une certaine valeur. Mais les enveloppes sont renforcées et les livres toujours bien protégés!

N'hésitez pas à venir voir ce que nous proposons, peut-être avons nous le titre que vous cherchez, et à parler de nous à vos contacts, peut être avons nous le livre qu'ils recherchent!!!!



"La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté" Mauriac.



