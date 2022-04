DIRECTEUR DE SOCIETES D'IMPORTATION EN AFRIQUE DE 1976 à 1991 - Pieces de rechanges PL/VL/TRAVAUX PUBLICS/INDUSTRIE/MINES ETC...

GABON / CAMEROUN / COTE D'IVOIRE / NIGER / ZAIRE

Puis même activité à La Réunion avec en plus import camions neufs,remorques neuves, équipements de matériels TP etc..



Mes compétences :

travaux publics