Daniel YRONDI

SECBTP est un bureau d'études structure implanté à Strasbourg - quartier Neudorf. Actifs depuis 2013 et forts d'une expérience de 15 ans, nous réalisons tous types d'études de structure en Bâtiment ou Génie Civil :



Etudes d'ingénierie en équipe de maîtrise d’œuvre ;

Etudes d'exécution pour travaux de gros oeuvre ;

Simulation numérique et calculs par éléments finis ;

Diagnostic et expertise.



Nous exerçons également une activité de développement informatique et vous proposons notre expertise pour l'édition d'outils de calcul sur mesure.



Enfin, nous sommes équipés d'un drone 4K et habilités au télépilotage pour intervenir en site non accessible, sinistré ou présentant un risque pour les biens et les personnes.