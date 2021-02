Fabien FISCHER

Projeteur indépendant depuis plus de 19 ans et 25 ans d’expérience dans l'étude structure bâtiments, j’envisage mettre au profit de votre entreprise mon expérience, mes connaissances et mon savoir faire.



Je suis capable d’intervenir à différents stade d’avancement d’un projet.



Cette expérience, je souhaiterais mettre également à votre profit des qualités de rigueur, curiosité professionnelle, relationnelles et une solide connaissance dans la manipulation des logiciels.



Les dessin respecteront la charte graphique du bureau d'étude qui me confiera une mission de dessin en sous traitance.



Les missions dans les locaux des bureaux d'études sont possible.



Les honoraires des missions seront établis au forfait sur la base d'une consultation au préalable du dossier que vous m'aurez envoyé par mail (fichiers PDF ou DWG).

Sous le régime dit "d'auto-entrepreneur", les prestations seront facturées hors taxes et équivalentes à un coût mensuel d'un projeteur confirmé.



Mes compétences :

Béton

Béton Armé

BTP

Dessin

Dessinateur

Dessinateur projeteur

Projeteur