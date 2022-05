Pierre FIORIO

DIRECTION DES SITES ET DES CONSTRUCTIONS.

Direction de Projets Internationaux:

- Relation avec les décideurs de grands projets (JV de Projets Inter- nationaux). Rédaction des dossiers, des procédures ; organisation des sites.

Entreprises et Sous-traitants:

- Responsabilité de la direction du Projet. Responsabilité directe de site de construction. Coordination de toutes les ressources de toute discipline et coordination des Entreprises Sous-traitantes pour la construction d'usines, facilities, Bâtiments de tous types.

Direction de grands travaux.

DIRECTION DE PROJETS: Coordination Internationale avec le Siège Social et en lien direct avec le Directeur de Projets. Réalisation des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels. Organisation et suivi des

travaux avec le Directeur de Projet et l'équipe de contrôle.

ORGANISATION LOGISTIQUE DU SITE: Réception et stockage des matériels.



Mes compétences :

Ingénieur travaux

HSE

International

Asia

Construction

Management d'équipes multi compétences

Management

Aider les autres

Industrie

Suivi de chantiers