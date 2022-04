Daniel ZANATTA

Chef d'atelier mecanique depuis 12ans chez fraikin

chef d'equipe mecanique sur ales domaine kart et formule 3000 ( courses )pendant deux ans

chef d'equipe auto engin blindees/genie durant 11ans dans l'amee de terre au 2 reg a l'ardoise et sur nimes au 4 rmat garrigues

sens du contact humain , endurant , tenacite , curieux , tetue , responsable tant sur le plan technique et humain



Mes compétences :

Frigoriste

Sauveteur secouriste du travail

ajusteur fraiseur tourneur