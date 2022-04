Je suis intéressé par le contact humain , et la psychologie. J'ai pratiqué de nombreuses années comme facilitateur en Kinésiologie dans le domaine du stress profond, méthode One Brain. Passionné de Photographie, et aussi de documentaire vidéo sur des sujets humains et artistiques.J'ai 61 ans en 2015





Mes compétences :

kinesiologie depuis 1991