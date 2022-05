Consultante, formatrice, master en psychologie, ex-RH Manager



ABUNDE scrl, EXPERT EN SYSTEMES COMPLEXES, propose ses services en Belgique, en Bretagne et ailleurs à la demande

> Consultance et formations " à la carte" (devis gratuit)

> Workshops d'intelligence collective

> Formations à la méthode des Constellations Systémiques (pour DRH, coachs, ...)



En utilisant l'émergeance de "ce qui est" comme outil de base, seule ou avec son équipe, Marilyn Droog donne l'occasion au chef d'entreprise d'atteindre ses compétences de visionnaire.



POTENTIALISATION de tout VOTRE savoir, conscient ET inconscient,en alternant analyse et intuition, en travaillant directement sur la question, quelques heures suffisent pour arriver à des pistes innovantes et durables !



Vous saurez d'autant mieux comment vous positionner pour atteindre vos objectifs, exploiter judicieusement les ressources disponibles, communiquer, transmettre , convaincre, introduire les changements nécessaires, etc.



RAPIDITE (2 à 3 heures pour une question), EFFICACITE, RENTABILITE.



Exemples-types de questions qui peuvent être traitées, sachant que nous partons toujours de la question qui se pose dans votre environnement direct

> Vision synthétique sur des dossiers complexes

> Vision stratégique (y compris "de crise"); fusion, restructuration

> Anticipation, y compris sur une négociation difficile

> Toutes questions RH délicates (y compris harcèlement)

> Communication interne & externe : cohésion, culture, valeurs, image

> Donner de la force lors de la création d'un projet

> Supervision pour profession libérale, coachs, formateurs °

> Santé Entreprise // Santé Gestionnaire



Prochaines Formations aux Constellations Systémiques d'Entreprises et Organisations

> à Bruxelles : Octobre 2013 - 6 modules - Programme :Array



Côté "loisirs" : fondatrice

>Array L'eau des déserts ! Mieux connaître pour transposer là où les déserts avancent...

>Array Jeu-Test d'Orientation Professionnelle pour > 16 ans

> "1180" asbl 1180 Uccle, Bruxelles : Business Club pour chefs d'entreprises dont siège social ou domicile à B - 1180 Uccle)



A votre disposition via e-mail: abunde.mdroog(at)gmail.com



