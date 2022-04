Daniel ZIGNALE

Architecte et ingénieur de recherche, titulaire d'un doctorat ayant porté sur la conception de services pour assister les pratiques collaboratives dans le secteur de la construction, mes expériences me confèrent aujourd'hui une double casquette et me permettent de créer le lien entre les besoins sectoriels et les solutions technologiques.

Je cherche aujourd'hui à mettre en avant ces compétences, aussi bien dans le milieu de la recherche que dans le milieu industriel, pour faire évoluer le secteur à travers le BIM (Building Infomation Modeling) et les technologies d'aujourd'hui et de demain.

N'hésitez pas à me contacter pour toute collaboration.



Mes compétences :

Revit

UML/OMT

Software Project Management

Software Design

Requirements Analysis

Java

ECLiPSe

BIM