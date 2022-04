Gilles PAGET

Exemples de réalisations:Array



Tout débute en 1984 par l’acquisition du premier ordinateur “minimum” (et minimal) familial, le Sinclair ZX81, point de départ de l’apprentissage de la programmation en Basic. la résolution de 64x48 pixels (!) ne suffisant plus, commença alors la “valse” des ordinateurs, mettant ainsi à jour des compétences de plus en plus graphiques: MSX, Commodore 64 puis Atari 1040 ST (origine de mes débuts d’enregistrements musicaux) et enfin mon premier PC, un 386 Dx40(!).

A la fin de mes études résolument techniques, un BTS Micro mécanique et un équivalent de licence en CAO/DAO (IUT de Cachan - 92) en poche, j’intégrais pour quelques années l’équipe d’ingénieurs d’applications d’un éditeur de logiciels à Paris. Je venais de trouver le moyen d’allier une solide formation de bureau d’études à un vif intérêt pour l’imagerie numérique. Le principal logiciel que nous développions s’appelait Conception 3D...

Un début de carrière d'ingénieur d'applications (formateur, démonstrateur et support) sur des outils de CAO/DAO qui s’orienta rapidement vers la plate-forme devenue incontournable aujourd’hui, la gamme des produits Autodesk. Mes compétences et mon intérêt pour la 3D me firent devenir responsable d’outils tels qu’AutoCAD (début en version 13), Mechanical Desktop, Inventor et 3D studio Max/Viz au sein de différentes structures du réseau de distribution de l’éditeur américain.

Fidèle à mon orientation, les hasards de la vie autant que les opportunités du moment me donnèrent l’occasion de goûter à une facette de ce domaine inconnue jusque là, la production. Quatre années passées dans un grand bureau d’architectes au Luxembourg m’ont donné l’occasion de mettre en pratique mes acquis “sur le terrain” en étant chargé de toute la communication et imagerie 3D de l’entreprise.

Ayant appris en détail, grâce à cette expérience, les notions de respect des délais et d’optimisation du rapport temps passé/qualité, j’ai pu reprendre le fil de mon parcours en devenant responsable de la communication graphique ainsi que de tous les aspects 3D d’une entreprise qui développe des outils orientés S.I.G. et F.M. sur plate-forme AutoCAD. Ainsi, je suis intervenu sur des demande de prestations en imagerie de synthèse (toujours sur 3DS Max), les formations (AutoCAD en 2D/3D et 3DS Max). J’ai pu acquérir de nouvelles compétences par l’intermédiaire d’un produit 3D récent de la gamme: Autodesk LandXplorer, proposant aux services techniques de communes l’utilisation de maquettes virtuelles 3D/temps réel de leur environnement.

Un parcours passionnant qui m’aura permis de découvrir nombre d’activités, de personnes et de lieux variés, passant même parfois d’une centrale nucléaire à un créateur de bijoux...

Actuellement auto-entrepreneur, je propose mes services sur AutoCAD et 3D Studio Max.



Mes compétences :

Autocad

Cao

Dao

3D

Formateur

Autodesk

Infographiste

2D

Marketing

impression 3D