Gilles TACQUET

Je suis gérant de la Société SOLUTION INFORMATIQUE depuis 14 ans. D'abord dans le Cadre d'une entreprise individuelle puis depuis 2004 en EURL. Je suis spécialisé dans la vente, la fabrication, le dépannage les pièces détachées,de matériel informatique, vente de consommables, solution de gestion EBP-CIEL-SAGE, audit. Centre de formation, je dispose d'un agrément auprès de la préfecture de SAINT-DENIS. Elu membre délégué et conseiller technique de la CCIR de la RÉUNION.

Gérant de la SARL RUN PROTECH (Vente en gros Import export) depuis le 01 Janvier 2013, spécialisé

dans la vente, distribution, installation d'onduleurs et d'accessoires et tout autre produits Informatique ou Électronique.



Mes compétences :

Pack office

SAGE

Formateur

EBP

CIEL