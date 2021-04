Henry ESCOFFIER

Analyste d'exploitation

Diplômé en exploitation et gestion de ressources informatique.

BDD Oracle 11 12 C

ODA12

OEM13C

MySQL

,Business object Xi et 5i

ITIL V3 fondation

Certifié CISCO CCNA 1 et 2

SCRIPT: Shell UX , HP UX

Monitoring Centreon

plateforme d'échange: secure transfert

$Universe

plateformes : Windows Xp , Vista,seven, serveur 2003/2008

Virtualisation: VMware (view4, ESXi), Infrastructure virtuelle

Symantec backup EXE

Weblogic (déploiement , correctifs et evolutifs)

OTRS

Administrer serveur, réseaux et postes de travail.

principales Taches:

infogérance et exploitation BDD Oracle, Mysql

Administrateur d'applications.

help Desk Niveau 1 et 2



Taches courantes:

Infogérance des bases de données Oracle 10,11 et 12C , MySQL

Oracle ODA (12)

Exploitation des bases de données Oracle et MySQL

Gestions des évolutions applicatives et des incidents .

Exploitation Weblogic , incidentiel et évolutif.

Création et suivi évolutif du référentiel documentaire d'exploitation et d'administration.



Mon parcours professionnel m'a offert trois qualités qui sont l'humilité , la curiosité mais surtout la polyvalence rajoutés à ma personnalité ce mélange est une garantie contractuelle.



