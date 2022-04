Daniel ZOA AMBASSA

Après avoir longtemps exercé et occupé plusieurs postes de responsabilités dans le cadre des projets de grande envergure en Afrique et en France, en tant qu'ingénieur de génie civil géotechnicien et ingénieur de contrôle, Ingénieur R&D, actuellement je suis à la recherche de nouvelles opportunités en tant que docteur, ingénieur en génie civil et géotechnique de l'Université de Limoges.



Grâce à l'expérience acquise à ce jour, je suis toujours à la recherche de nouveaux défis (Etudes, contrôle, simulation numérique, R&D) afin d'apporter l'expertise acquise aussi bien dans le domaine du génie civil, la simulation numérique ou dans le domaine de la géotechnique et l'hydrotechnique.



Mes compétences :

BTP

Communication

Consultant

Conception

CAO

Développement durable

Étude d'impact

Génie civil

Gestion de projets

Géotechnique

Géologie