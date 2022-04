Daniel ZUMINO

En tant que Business angel, je finance et j'accompagne l'amorçage de start up à fort potentiel dans les TIC. J'ai investi dans des sociétés en France, USA, Espagne, Canada.

Mon portefeuille de participations comprend des sites de e-commerce, des logiciels associés aux services internet, des services telecoms,... Ces entreprises ont levé un total de plus de 60M$ auprès de fonds de venture capital. La participation la plus mature est VistaPrint, leader des services d'impression personnalisée en ligne, cotée au Nasdaq.



Mes compétences :

Direction générale