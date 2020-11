Danielle AKAMBA

Au sein de mon service, je suis chargée à la fois de la gestion des cotisations santé des contrats collectifs et individuels, en coordonnant les équipes de gestion. Parallèllement à cela, la majeure partie de mon temps de travail est dédiée à mon rôle d'analyste fonctionnelle, tant au sein de mon entreprise, qu'auprès de nos courtiers partenaires utilisant notre logiciel de gestion.



J'ai un profil initialement comptable qui a permis que je sois affectée spécifiquement à tout ce qui a attrait aux cotisations ( prélèvements, mises en demeure, relances, encaissement de cotisations ou de sinistres) en étroite collaboration avec notre service de comptabilité.



Depuis le mois d' Avril 2011, j'ai été promue au poste de Responsable de service gestion santé collectifs et individuels. Je m'occupe donc:

- de la gestion des cotisations de tous nos contrats individuels et collectifs, allant de l'édition des appels de cotisation, aux procédures de relance, Mises en demeure et contentieux

- Par ailleurs, je suis désormais opérationnelle en ce qui concerne le contrôle de gestion, nouvelle tâche qui vient se greffer aux précédentes



- Je manage une équipe de 8 personnes, que je coordonne dans les différentes tâches de gestion.



- Suite au passage de la structure à un nouveau logiciel de gestion, je suis également la référente de projet en maîtrise d'ouvragre (MOA), ce qui m'amène donc à analyser le besoin des équipes,à participer à la validation des spécifications fonctionnelles,à identifier les incidences sur le système et faire remonter les anomalies le cas échéant. Je suis donc amenée à mener un plan de recette et participe donc ainsi à la conduite du changement



- Je gère également un portefeuille prévoyance, car depuis peu la structure commercialise également des produits prévoyance.



Bien évidemment le relationnel ( autant avec mes collègues, mes interlocuteurs ou mes clients) est un point que je considère comme primordial étant donné le secteur dans lequel j'évolue et il va