Flavien SABOURIN

Je souhaite réaliser de la recherche applicative dans un bureau d'études.



Spécialisé en ingénierie des matériaux et plus particulièrement en conception et en dimensionnement de structure, je maitrise des logiciels tels que CATIA V5 pour la CAO ou encore ANSYS V14 pour le calcul de structure.



Je possède de nombreuses compétences dans le domaine de la mécanique et des matériaux.



Mes compétences :

Abaqus

Autocad

Bureau d'études

Calcul de structures

Catia

catia V5

matériaux

Mécanique

Science des matériaux

TOEIC

TOEIC 785