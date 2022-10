Danielle GARRIDO-MORO

Responsable marketing dans l’immobilier de centres commerciaux, J’ai développé chez Klépierre, un des leaders européens du secteur, une solide expérience dans le développement de trafic en B to C.



Ce parcours, complété par une expérience en marketing digital chez un site e-commerce en 2014, m'a permis de développer des compétences dans les domaines suivants :



• Elaboration de stratégies marketing et communication : média, marque, événementiel

• Mise en place de plans d’actions opérationnels

• Déploiement de la politique groupe au réseau

• Marketing digital : certification Google

• Pilotage de projet transversal

• Techniques d’études marketing

• Connaissance des groupements de commerçants

• Expérience d’ouverture, d’extension et de repositionnement de sites



Mes compétences :

Marketing stratégique

études marketing (qualitatives, quantitatives)

Communication (gestion de la marque)

Marketing opérationnel

Déploiement de la politique au réseau

Sourcing (communication, marketing, évenementiel .

Pilotage de projet transverse

Marketing digital

Médias