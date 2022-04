Danila PIRODDI

Ce qui m’anime ?

Transmettre des savoirs, des compétences, relever les talents qui sommeillent en chacun d’entre vous.

Ma mission ?

Celle de vous accompagner et vous aider à clarifier vos objectifs afin de réussir vos projets personnels et/ou professionnels.

Que vous soyez dirigeant d’entreprise, manager d’équipe, ou que vous souhaitiez changer de profession, ma démarche vise à vous accompagner :



- à mieux vous connaître, à vous écouter et être en accord avec vos propres actions.

- afin d’identifier vos ressources pour que vous trouviez votre propre chemin et la place qui est la vôtre dans votre relation aux autres.



Mes centres d'intérêt ?

Férue de relations humaines, du développement personnel à l’efficacité professionnelle, j'ai fait l’expérience enrichissante de la conduite du changement et du dépassement de soi.



Dans cet aboutissement logique de défis relevés, j’ai ensuite eu envie de partager ces belles découvertes afin que d’autres en profitent et d’en faire une philosophie de vie !



Épicurienne et optimiste de nature, j’aime apprendre de tout, je suis à l'affût de tout ce qui peut améliorer la vie quotidienne et lui donner davantage de consistance (cuisine, loisirs, sorties,...)



Mon rôle ?

Vous accompagner et vous aider à transformer les pierres qui vous font

trébucher; qu'elles deviennent le marchepied depuis lequel vous prendrez votre envol.



Comment ?

En vous écoutant, en faisant preuve de bienveillance et en utilisant des techniques de coaching appropriées à ces situations (PNL, Hypnose Ericksonnienne, Analyse Transactionnelle, Process Com, Communication Non Violente...)



Quelques exemples de domaines d’intervention :



La pratique quotidienne du management. Le développement du leadership...



Le développement personnel : Meilleure confiance en soi, affirmation de soi. Apprendre à se remettre en question. Gestion du stress et des émotions...



Le dépassement d'un obstacle professionnel : Prise de poste, de nouvelles responsabilités...



Cohésion d’équipe : Mise en place d’une équipe. Difficulté relationnelle au sein d’une équipe...



La gestion de soi : Équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Clarifier ses objectifs personnels, ses motivations, ses valeurs. Identifier sa mission de vie…



Les changements sont des facteurs d’évolution.

Les seules limites à votre évolution sont celles que vous fixez vous-même.



Mes compétences :

Coach

Management

Développement personnel

Formation