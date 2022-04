Danilo SEKIC

En Cm2, je dis à ma maîtresse que je veux être acteur, et elle me regarde avec des yeux sceptiques.

C'est au même moment que je tombe dans la marmite de la musique...

Puis mes humanités au lycée, la philosophie à la Sorbonne et les cours du soir au Cours Florent avant de passer toutes mes journées au Conservatoire (Esad) pendant 3 ans.

Donc depuis 2009, je ne suis plus apprenti comédien.

Je rebondis sur tout projet artistique intéressant.

Quand je ne suis pas sur une scène de théâtre j'empreinte celles de la danse, ou de la musique avec le groupe de rock Famille Grendy.

Avec le temps qu'il me reste, je m'atèle au montage de mes propres vidéos afin de rester actif et de préciser mon univers visuel.







Mes compétences :

Capoiera

Karaté

Montage vidéo

Piano

acrobatie

Danse

Écriture