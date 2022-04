Danka JOVANOVIC

Diplômée d'une école supérieure de Management (IFAG Auxerre), je souhaite rejoindre une entreprise dynamique dans la région Bourgogne qui saura me donner l'opportunité de participer à son développement commercial et marketing.



Mes formations et mon expérience m'ont permis de développer des connaissances en marketing opérationnel et stratégique/communication/gestion d'entreprise. Ma réactivité, ma créativité, mon esprit d'analyse et d'équipe sont d'autant plus de qualités personnelles que je souhaite mettre au profit de votre entreprise.



Mes compétences :

Esprit entrepreneurial

Créativité

Travail en équipe

Réseaux sociaux

Rédaction

Gestion de projet

Community management

Communication

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Logiciels PAO

Développement international