Danny NGUYEN

Issue d'une formation en alternance d'administrateur système et réseau au CFA AFTI (BAC +4), je suis à la recherche d’une entreprise d’accueil qui pourra utiliser toutes les connaissances apprises au cours de ces années de formation dans le domaine de l’informatique afin de poursuivre mon Master au sein de l'ESGI, en tant qu'ingénieur/administrateur système, réseau et cloud computing en alternance (BAC +5).



Motivé et volontaire, je serais très heureux de pouvoir m’investir pour un poste dans votre entreprise, s'il est en adéquation avec ma formation visée et serai prêt à mettre à votre disposition mes qualités relationnelles, mon sérieux, et mon envie de bien faire.



Mes compétences :

Infrastructure réseau

Infrastructure systeme

Routage

Supervision

Firewall

Radius

Windows / Unix

VMware ESX

Cisco Switches

Microsoft Exchange

Microsoft Windows Server

VoIP

TCP/IP

Active Directory