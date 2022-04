Danny PARCHACK

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2007-2011 CHEF DE PROJET Nice Systems RTI Buisness unit



- coordonner l'ensemble des projets (communication, suivi des plannings, des points de blocage, des risques),

- faire des points réguliers avec l'ensemble des responsables des projets,

- contrôler la charge des ressources affectées,

- gérer les priorités,

- faire un reporting hebdomadaire à différents comités (préparation des présentations, présentations, communication),

- participer à l'ensemble des réunions de pilotage,

- réaliser des tableaux de bord synthétiques permettant la prise de décision,







2006 Responsable Ventes et Marketing (thèse du MBA) Web-Industrie SARL 30600 Vauvert France



COMPETENCES :

- Responsable du développement de stratégies commerciales

- Recrutement d’agents commerciaux

- Représentant de la compagnie aux événements de marketing



2002- 09/2005 INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE ET AVANT VENTE

FLASH NETWORKS B.V.- AMSTERDAM, PAYS-BAS

Compagnie Internationale, fournisseur de solutions GPRS et UMTS

aux opérateurs de portables)



COMPETENCES :

- Interface technique dans le processus de présentation marketing du produit et des services connexes proposés au client

- Pilotage de projets techniques Elaboration de dossiers de paramétrage, procédures de travail

- Participation active et décisive aux différents entretiens de négociation commerciale jusqu’à la conclusion de la vente

- Prestation de suivi et problématiques d’après-vente

- Chargé de clientèle : prestations de services qualité aux



clients

- Network dans le système réseau du client

-Gestion des relations : SFR ( Vodafone France), ORANGE SK,SWISSCOM, BOUYGUES TELECOM….



1999-2002 INGENIEUR DE RESEAU

STARHOME A COMVERSE COMPANY- TEL AVIV, ISRAEL

(Fournisseur d’une application internationale pour les opérateurs de téléphonie portable)

COMPETENCES :

- Assistance clientèle à la corrélation entre le « network management » du client et l’équipement « Starhome »

- RFI, RFP pour fournisseur de réseau global

- HP- OPEN- View (NNM 6.X sur Solaris, Linux et Windows)

-Création de SNMP Proxy



FORMATION

2005- 2006 Executive MBA, ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE, Montpellier

1999 Diplôme de l’INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION INFORMATIQUE (BAC+4), Tel Aviv Israel

1995-1999 Master degree (MA) en Sciences Sociales, UNIVERSITE HEBRAIQUE DE JERUSALEM



AUTRES COMPETENCES

INFORMATIQUE : - RESEAU IP, LAN, WAN, CISCO, AVAYA - MS Offiice, C, SQL, PL, SQL (Oracle), Visual basic, HTML, PHP



LANGUES: - Anglais Bilingue

- Français courant