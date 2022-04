Danny RAMANJOOLOO

Contrôles et Études en Ventilation

Parcours professionnel

Entreprise CERAP, (Conseils et Etudes en RAdioProtection), spécialiste mesures et ingénierie en radioprotection des installations en production et démantèlement. . Depuis Janvier 2014: Chargé de Réalisation Ventilation Nucléaire

. Juin 2010 -2013:Contrôle et Etude Ventilation à l'agence IDF (Saclay, 50-55 personnes) :

Expériences professionnelles

• Domaines de compétences Techniques :

Réaliser les contrôles et valider les résultats en bonne adéquation avec les conditions opératoires, dans l'ensemble des domaines techniques suivants :

o Contrôle des Filtres THE par la méthode à l’uranine conformément à la norme NF X 44-011 et contrôles des filtres Pièges à Iode par la méthode au Cyclohexane (méthode CERAP) dans le domaine nucléaire : sur les installations du CEA, ANDRA, EDF, AREVA

o Qualification de la représentativité des point des prélèvements THE Amont et Aval par traçage gazeux.

o Contrôles d'étanchéité : Classification des enceintes de confinement de classe 1 à 4 selon les normes NF M 62 200 et ISO 10648-2. Mise au point des méthodes de contrôles et application.

o Contrôle d'étanchéité par gaz traceur hélium ou SF6, selon méthode sous vide (contrôle global sous vide) et en pression (reniflage direct ou par accumulation).

o Qualification de capteur de prélèvement d'air en gaines de ventilation ou cheminée, mesure des perméances et coefficients de représentativité par méthode avec gaz traceur SF6 selon la norme ISO 2889.

o Etudes aérauliques qualitatives et quantitatives : détermination des emplacements de capteurs radioprotection en salles, contrôle des flux par fumigène et qualification des rendements de représentativité par traçages gazeux par simulations d'incidents.

o Contrôle des systèmes d’extraction localisés conformément aux normes : Sorbonnes, Postes de Sécurité Microbiologique, Sorbonnes à Recirculation, Armoires Ventilées, Bras d’extraction et Hottes à Flux Laminaire.

o Qualification et contrôle de salles blanches, mesures des paramètres aérauliques (débit, efficacité des filtrations, comptage particulaire, ...).

• Domaines de compétences Expertises :



o Etude de positionnement et dimensionnement d’un réseau de voies de prélèvement pour la surveillance des rejets sur Installation Nucléaire.

o Etude de positionnement d’ailes de mesures sur des gaines de ventilation conformément aux normes en vigueur,

o Etude et l’expertise d’un laboratoire équipé de sorbonnes pour le rendre conforme aux normes en vigueur,

o Assistance à l’étude du comportement aéraulique des filtres THE par traçage particulaire



Mes compétences :

Ventilation nucleaire

Chargé de travaux

QUALIFICATION ET METHODOLOGIE DES TESTS

Confinement

Filtration

Sorbonnes

Salle Blanche

Zones à Atmosphère Contrôlées

Étanchéité

Études aérauliques