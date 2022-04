Danny SULTY

Récemment diplômé d’un master de commerce, je suis à la recherche d'un projet commercial en BtoB.



Fort de plus de 4 années d’expériences professionnelles dans ce domaine, je suis en mesure de développer la stratégie commerciale d'une entreprise, tout en répondant aux besoins de ses clients.



Je m'engage et je suis motivé à mettre à votre disposition mon dynamisme et ma réactivité,

afin d'obtenir seul ou au sein d'une équipe les résultats souhaités.



En tant qu'image et représentant de votre société, je prône l'efficience, et m'empresse de porter mon savoir-faire et mes connaissances à l’ambition de votre entreprise.



Le contact humain, le goût du challenge, la précision, les négociations et la connaissance du marché, l'anticipation des risques et le suivi technique des litiges sont mes mots d'ordre, pour satisfaire et ainsi garantir la politique commerciale de l'entreprise.



Bienvenue sur mon profil.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Management commercial

Développement commercial

Vente B2B

Microsoft Office

Négociation contrats

Autonomie commerciale

Analyse des besoins

Pilotage de la performance

Fidélisation client

Suivi commercial et administratif

Résistance stress

Travail en équipe

Action commerciale

Organisation

Adaptabilité

Logistique

Animation commerciale

Suivi fournisseurs

Reporting

Gestion des litiges

Gestion de projet

Stratégie commerciale

Techniques de vente

Négociation commerciale