Danny TRAN

Actuellement en poste d'Assistant Commercial et Marketing Web au sein de Privilège Espace, Importateur et distributeur dans l'antenne, l'interphonie et le contrôle d'accès.



Dans le cadre de ma formation, j'ai été formé sur le webmarketing, la gestion de projet et le développement. Je m'intéresse également aux réseaux et au webdesign. D'autre part, j'ai bénéficié d'une expérience en tant que chargé d'étude marketing dans le projet de lancement d'une nouvelle marque au sein de la société MyBestPro.



La créativité et l'innovation sont deux facteurs importants à mon sens, j'ai pour ambition d'élargir mes compétences digitales et entrepreneuriales afin de développer mon projet professionnel.



Mes compétences :

Commercial

Bootstrap

Entrepreneuriat

Wordpress

Managment

CSS 3

HTML 5

Marketing

Webmarketing