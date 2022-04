Mon bac A2 en poches (philosophie/ lettres et langues : anglais, espagnol , italien), je me suis orienté en 1988 vers des études de Commerce International. J'ai préparé et obtenu mon BTS à l'ESIG Paris en 1990. J'y ai poursuivi mes études et obtenu en 1992 un Master de Marketing Opérationnel.



Octobre 1992 - juillet 1993 : période sous les drapeaux. Affecté dans un corps d'élite de renseignements et de reconnaissance de l'Europacorps (la Compagnie anti-chars du 16è groupe de chasseurs basé à Villingen en Allemagne - forêt noire), j'ai participé à de nombreuses campagnes d'entrainement (Bitche, Mourmelon, Canjuers, Barcelonnette) visant à préparer des troupes avant leur départ en yougoslavie. Titulaire de l'insigne du commando de combat en haute montagne et de la médaille de la Défense Nationale, j'ai eu l'honneur de cloturer mon service national en défilant sur les Champs Elysées le 14/07/1993.



Débuts professionnels chez Carrefour en septembre 1993, comme adjoint chef de rayons dans l'hypermarché de Rambouillet (alimentaire produits frais et épicerie animaux domestiques).



Plutôt que d'intégrer l'école des cadre de Carrefour, je saisi alors l'opportunité de rejoindre en février 1994 un service marketing qui se monte chez GPA assurances, alors compagnie du Groupe ATHENA. Assistant marketing, chef de produits, responsable de marché sont les postes que j'ai successivement occupé au fur et à mesure que le marketing chez GPA se développait. Durant les onze années que j'ai passées dans cette compagnie, j'ai eu l'opportunité de travailler sur la quasi totalité des projets stratégiques de création et lancement de produits (épargne, prévoyance, santé, retraite, ...) et ainsi de collaborer au quotidien avec de grands professionnels que je remercie pour tout ce qu'ils m'ont apporté et la confiance qu'il m'ont accordé (directeurs généraux, directeurs techniques, directeurs marketing, directeurs commerciaux, responsables de services, commerciaux du terrain,collègues marketeurs et d'autres métiers).



Contacté par la MAIF et attiré par le projet professionnel proposé j'intègre en septembre 2005 sa Direction Marketing Développement comme responsable de projets marketing pour piloter la mise en marché d'une nouvelle offre de services conçue avec ses partenaires stratégiques. Un projet prenant et passionnant qui m'a occupé à plein temps jusqu'en décembre 2007.



Début 2008, un nouveau projet stratégique dans le cadre d'un partenariat m'est confié. Objectif : piloter la mise en marché nationale d'une nouvelle offre d'assurance. Ce challenge excitant s'est concrétisé par le lancement de l'Offre Métiers de l'Education en juin 2008, une "multirisque" professionnelle dédiée aux personnels de l'Education.



Depuis septembre 2008, j'ai pris de nouvelles fonctions au sein de la Direction des Services Financiers et Bancaires puis de la Direction Marketing de la MAIF. J'ai en charge la responsabilité marketing des offres d'épargne : assurance vie / épargne financière et bancaire / offres de gestion de patrimoine.

Conception et lancement de produits d'épargne responsables et solidaires, de produits d'épargne patrimoniale, sélection de produits de gestion de patrimoine en architecture ouverte, appels d'offres, montage et suivi des partenariats d'offres et de distribution.

Coordination communication et actions commerciales, relations partenaires institutionnels et labels (Finansol, Novethic, ...).

Organisation d'événements, intervenant radio, TV, tables rondes et conférences auprès du grand public. Relais relations presses du Groupe MAIF sur le domaine d'activité de l'épargne et de la gestion de patrimoine.



Mes compétences :

Marketing