Danouchka ZEMIS

SOCO&FI est une Société de Conseil en Finances d'entreprise, spécialisée dans l'accompagnement des entreprises (start-up, TPE, PME et industries), des artisans et des porteurs de projets au sein des réseaux d'accompagnement sur leurs problématiques stratégiques, financières, commerciales et/ou managériales.



La mission de SOCO&FI vise à optimiser le temps consacré par le dirigeant à la gestion de son entreprise, pour améliorer sa prise de décision à chaque étape de son développement.



Dans le cadre de missions ponctuelles ou d'accompagnement au quotidien, SOCO&FI :

- conseille ses clients sur les aspects financiers, stratégiques, commerciaux et marketing

- assiste le dirigeant dans l’élaboration et la mise en œuvre opérationnelle de sa stratégie

- réalise les opérations de gestion financière nécessaires au fonctionnement de son entreprise



SOCO&FI intervient également comme organisme de formation auprès des entreprises et réseaux d'accompagnement à la création, à la reprise et au développement des entreprises.



"Notre Vocation : le Développement et la Performance des entreprises"



Spécialisations : Conseil en Finances, Ingénierie Financière, Diagnostic Financier et Stratégique, Accompagnement des Dirigeants, Croissance Externe, Business Plan, Stratégie Commerciale, Création d'Entreprises, Innovation, Formations



Mes compétences :

Management

Conseil

Finance

Banque

PME

Organisation

Conduite du changement

Collectivités Locales

Business plan

Business development

Entreprenariat