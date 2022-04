Danse Indienne BOLLYWOOD

Le terme DESI fait référence au mélange de culture et d'identité des communautés sud-asiatiques.

Créé en 2000, son nom est officialisé en 2008 par sa fidèle clientèle et ses staffs, DESI EVENTS a été fondée par un cercle d'amis passionnés par l'Inde qui souhaitent faire découvrir sa culture et ses traditions à travers toute l'Europe.



Nous collaborons avec différents artistes et traiteur sélectionnés par nos soins depuis plus d'une dizaine d'années.Organisation d'évènementiels Bollywood mais également Agence Artistique Indienne, nous nous investissons dans les activités suivantes :



- Animations de soirée privée et catering : C.E, Soirée d'entreprise sur le thème bollywood ou Inde, séminaire, mariage et défilé de mode, salon, ...



- Organisation de soirée dans les night clubs : Club 79 Champs-Elysées, Planet Hollywood, Queen, Roméo, Paris La Bodega, et bien d'autres encore).



- La production comédie musicale indienne, Show bollywood, Orchestre indien, court métrage, clip, publicité, ...





A LA RECHERCHE DE TRAITEUR ET/OU VEDETTES CONFIRMES POUR VOS PLUS GRANDS EVENEMENTS?



N'hésitez pas, un traiteur et une large gamme d'artistes (DJ's Bollywood et Généraliste, goupe de danseurs et

danseuses, ...) sont mis à votre disposition pour vos animations les plus hautes en couleurs.



Sur demande, nous nous chargerons de vous fournir des personnes complémentaires :

Orchestre, Traiteur, Fleuriste....





D e s i e v e n t s v o u s é c o u t e , v o u s c o n s e i l l e e t v o u s a c c o m p a g n e .



