Dantas ERIC

Artisan Plombier

Donnez vie à tous vos projets d'installation ou de rénovation en plomberie !



Mes compétences :

- Création totale de réseaux d'eau (PVC et Fonte)

- Installation et Mise en service de points d'utilisation

- Recherche de fuite et Dépannage

- Suivi et Reporting de chantier

- Suivi des approvisionnements

- Relation fournisseurs

- Chiffrage de projets

- Gestion d'équipes tous corps d'état



Plomberie

Energies renouvelables

Carrelage