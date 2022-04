Danuta KOZLOWSKI

Tout a commencé dans mon pays natal, la Pologne .Depuis mon enfance je m'intéressais déja à la mode, je commençais par les dessins de robes de princesses. Ma mére faisait de la couture à la maison pour une Entreprise de lingerie féminine. J'admirais son travail car vu les petites pièces de patronage de soutien-gorge je comprenais la difficulté de la réalisation , cela demandait beaucoup de patience et de precision.

J'ai appris la couture et je commençais à réaliser mes propres modèles de pret à porter. Dans mon entourage on me disait que j'étais douée,aujourdhui je peux etre fière de ma réussite

Arrivée en France , j'ai suivi une formation de modliste de prêt à porter , de lingerie et maillots de bain à l'cole INFORMA à Roubaix , je me suis retrouvée dans mon "élément " !!! Aujourdhui ma grande passion est la lingerie au crochet et la peniture à l'huile.

Actuellement je suis à la recherche d'un emploi de modéliste de lingerie-corseterie [mon ancien poste chez RougeGorge (ex Cannelle)]

J'ai une expérience de 15ans dans la domaine de sous-vêtements femme ,des

différentes responsabilités m'ont été confiées , la mise au point qualitative des modéles de la collection à partir de la base jusqu'à l'approbation de conformité avant mise en fabrication par les fournisseurs ,réalisation de patronage,gradation, dossiers techniques, réalisation des croquis de la collection sur logiciel c-design ,de la corseterie des petites et grandes tailles bon maintien et confort, essayages,colaboration avec la styliste, contrôle qualité de la pre-production avant l'expédition dans les magasins, recherche des nouvelles méthodes techniques , les nouvelles matiéres,formes pour un meilleur confort du produit, veille au respect de l'esthétique et de l'idée initiale,déplacements : visites fournisseurs,salons professionnels,tournées magasins,gestion administrative.

Merci de m'avoir lu et si je suis la personne que vous recherchez, n'hésitez pas à me répondre.

Voici mes activités créatives,vous pouvez les voir a cette adresse: http://www.szydelko62.canalblog.com



Mes compétences :

- réalisation des croquis sur c-design

- control qualite de la pre-production

-réalisation de patronage et gradation

- suivi de dossier technique( dessin,flechage,réla

Mise au point de produit