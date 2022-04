Dany ALLAOUI

Je peux accepter les invitations sur VIADEO des personnes que j'ai rencontrées dans la vie réelle.



Résumé :

• Entrepreneur depuis plus de 20 ans

• Business coach, consultant, formateur

• Expert du marketing et développement commercial B2B



Compétences clés:

• Fédérer et emmener une équipe vers les résultats attendus.

• Goût pour les défis avec une culture du résultat.

• Négocier les affaires à fort enjeux.

• Goût pour la transmission de connaissances.

• Importante capacité de travail sur de longues durées.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Conduite du changement

Stratégie commerciale

Innovation

Développement commercial